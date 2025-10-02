الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ضاحي خلفان يتلقى رسالة دكتوراه حول تخطيط القوى العاملة بالذكاء الاصطناعي

ضاحي خلفان خلال لقائه أيوب سرواش (من المصدر)
3 أكتوبر 2025 01:07

دبي (الاتحاد)

تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رسالة دكتوراه من الدكتور أيوب سرواش، ضابط تفتيش رئيسي في جمارك دبي.
تناولت الرسالة الحاجة إلى مواكبة التحول الرقمي ودور التكنولوجيا في تحسين الكفاءة الوظيفية، بتحويل التوظيف وتخطيط القوى العاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستخدامه في التوظيف، والتي تسهّل وتسرع في فحص السيرة الذاتية والمقابلات التفاعلية القائمة على AI، وتعمل على التنبؤ بأداء المرشحين وتقليل التحيز البشري، وتحسين دقة التقييمات وخفض التكاليف التشغيلية وتسريع عمليات التوظيف، إلى جانب الجدولة الذكية وتخطيط الموارد وتحليل سلوك الموظف.
توجَّه معالي ضاحي خلفان بالشكر إلى الدكتور أيوب سرواش، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميتها، ومتمنياً له التوفيق.
وأوصت الدراسة باعتماد الذكاء الاصطناعي تدريجياً مع مراجعة مستمرة، وتدريب وتمكين الموظفين على الأدوات الحديثة، وتطوير سياسات أخلاقية واضحة، باستخدام البيانات لتعزيز القرارات من دون استغناء عن المورد البشري.

ضاحي خلفان
دبي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
جمارك دبي
