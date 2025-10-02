أحمد بن حميد يترأّس الاجتماع القيادي لـ«موارد عجمان»

عجمان (وام)

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أنّ تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية الحكومية، يسهم في تحليل البيانات بدقة، ويدعم عملية اتخاذ القرار، وتحديد الاحتياجات المستقبلية بكفاءة أعلى، مشيراً إلى أهمية دراسة الممارسات المطبقة في هذا المجال؛ والاستفادة منها في تطوير العمل الحكومي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات.

وأشار خلال ترؤسه، الاجتماع القيادي الثالث لدائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، الذي عُقد في مقر الدائرة، بحضور راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة، ومديري الوحدات التنظيمية، إلى أهمية مشاريع الربط الإلكتروني التي تنفذها الدائرة مع الجهات الاتحادية في الدولة، والتي تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل الأنظمة الحكومية وبناء منظومة رقمية متكاملة.

وتناول الاجتماع عرض المشاريع والمبادرات المعتمدة في الدائرة ونسب إنجازها خلال النصف الأول من عام 2025، إضافة إلى استعراض نتائج المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية للدائرة، وقياس مستوى التقدم نحو تحقيق الأهداف المحددة ضمن الخطة الاستراتيجية، كما تم تقديم تقرير إدارة المخاطر.