طحنون بن زايد يلتقي وزير خارجية تركيا

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، معالي هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت معالي هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، واستعرضنا متانة العلاقات التي تجمع بلدينا، وآفاق تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «أكدنا، خلال اللقاء، التزامنا المشترك بالارتقاء بالعلاقات الإماراتية التركية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وترسيخ الازدهار المستدام في المنطقة».

— Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) October 2, 2025