الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن بيه: مكانة الدول الكبرى تقاس بمسؤوليتها في تعزيز السلام

عبدالله بن بيه: مكانة الدول الكبرى تقاس بمسؤوليتها في تعزيز السلام
3 أكتوبر 2025 00:30

 أكد معالي العلامة عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، أن مكانة الدول الكبرى تقاس بمدى مسؤوليتها في تعزيز السلام الدولي، مشدداً على الأهمية القصوى لوقف الحروب، وإنقاذ الأرواح البشرية دون تمييز.
لفت معاليه إلى أن النزاعات المدمرة، خاصة ما يجري في غزة، تمثل اختباراً حقيقياً لضمير الإنسانية جمعاء.
جاء ذلك في كلمة معاليه، خلال ندوة «المواطنة الشاملة» التي استضافها مجلس الشيوخ الأميركي في العاصمة واشنطن، بتنظيم من الطاولة المستديرة الدولية للحرية الدينية ومكتب حلف الفضول الجديد، وبحضور أكثر من مائة دبلوماسي وخبير وقادة أديان وممثلين عن منظمات دولية.
وأوضح معاليه أن المواطنة في الدولة الوطنية الحديثة رابطة دستورية تقوم على السلم والعافية، وتشكل مدخلاً عملياً لإدارة التعددية الدينية والعرقية عبر حماية «الكليات الخمس» المتمثلة في الدين، والنفس، والعقل، والعائلة، والملكية، بما يرسخ الصالح العام والعيش المشترك.
وأشار معاليه إلى أن فلسفة دولة الإمارات في بناء مجتمع متنوع ومتعايش تتجسد في الحديث الشريف (يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر)، باعتباره دعوة مفتوحة للإسهام الإيجابي في التنمية، ونهجاً يجمع بين ترسيخ السلم ورفض الظلم، وهو النهج الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصله القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وعرض معاليه عدداً من الوثائق المرجعية التي أطلقها منتدى أبوظبي للسلم وتبنتها محافل دولية، ومنها «إعلان مراكش» بشأن حقوق الأقليات الدينية، و«ميثاق حلف الفضول الجديد» لتعزيز القيم المشتركة، و«إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة» لترسيخ المساواة والاحترام المتبادل.
من جانبهم، ثمن المشاركون كلمة معاليه، مؤكدين أنها تعكس مكانة الإمارات كجسر قيمي بين الشرق والغرب، وتعزز الشراكة في ترسيخ السلام والتعايش الإنساني.
يعد منتدى أبوظبي للسلم منصة فكرية دولية تُعنى بتطوير مرجعيات عملية لتعزيز السلم والمواطنة والعيش المشترك، عبر مبادرات ووثائق معيارية وشراكات متعددة الأطراف.

أخبار ذات صلة
"الإمارات للإفتاء الشرعي": زكاة التمور رافد لتعزيز التكافل والتراحم في المجتمع
رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يشيد بندوة «زكاة التمور»
المصدر: وام
عبدالله بن بيه
تعزيز السلام
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©