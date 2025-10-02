الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تقدم مساعدات طبية عاجلة إلى بوتسوانا

الإمارات تقدم مساعدات طبية عاجلة إلى بوتسوانا
3 أكتوبر 2025 00:55

قدمت دولة الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى جمهورية بوتسوانا، استجابةً لإعلان حالة الطوارئ الطبية الذي أصدره فخامة دوما بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، في أغسطس 2025. 
تأتي هذه المبادرة تجسيداً لموقف دولة الإمارات الراسخ في التضامن الدولي، حيث تم تسليم 91 طناً من الأدوية والمواد الطبية الأساسية، لدعم نظام الرعاية الصحية في بوتسوانا، الذي يعاني ضغوطاً متزايدة.
تحظى العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بوتسوانا بروابط وثيقة. وفي إطار دعمها وتضامنها مع قيادة وشعب بوتسوانا في هذه الظروف الصعبة، وجهت قيادة دولة الإمارات الرشيدة الجهات المعنية بإرسال طائرة مساعدات طبية عاجلة، ضمن جهود مستمرة لتعزيز قدرة المستشفيات والمراكز الصحية في بوتسوانا على تقديم العلاج والرعاية لمواطنيها والمقيمين فيها.
تأتي هذه المساعدات في وقت حرج، يعاني فيه قطاع الصحة في بوتسوانا من حالة الطوارئ نتيجة للنقص الحاد في المستلزمات الطبية الأساسية، وقد اشتدت الأزمة نتيجة لزيادة الطلب العالمي وارتفاع التكاليف حيث أبلغت المنشآت الصحية العامة عن نقصٍ حاد في الأدوية، خاصة للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج عاجل، بمن فيهم الذين يعانون من حالات صحية مزمنة. 
ستسهم هذه المساعدات في معالجة النقص وضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية في كافة المرافق الطبية في بوتسوانا.
وقد استقبل محش الهاملي، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى بوتسوانا، شحنة الإمدادات الطبية، وقام بتسليمها إلى معالي لورنس أوكيديتسي وزير الصحة بالإنابة، مؤكداً أن هذه المبادرة تجسد التزام دولة الإمارات بتمكين القطاع الصحي في بوتسوانا من مواجهة التحديات.
وأوضح أن المبادرة تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وتجسد نهج دولة الإمارات في التضامن الإنساني ودعم المجتمعات المحتاجة.
من جانبه، أعرب معالي أوكيديتسي عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات على هذه المبادرة، مؤكدا أهميتها في توفير الخدمات الصحية، وتعزيز قدرة البلاد على تلبية الاحتياجات الطبية، ولا سيما في ظل نقص الأدوية والعلاجات الأساسية. 
وأشار معاليه إلى أن هذه الشراكة تعكس أهمية التعاون والتضامن الدولي في مواجهة التحديات الصحية الطارئة.
تهدف هذه الإمدادات إلى دعم الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات في القارة الأفريقية، ومساعيها الرامية إلى دعم الأنظمة الصحية في مواجهة الأزمات، ولا سيما في القارة الأفريقية التي تحظى باهتمام كبير من دولة الإمارات، بما يعكس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات ودول القارة.
وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها البالغ لحكومة بوتسوانا ووزارة الصحة على التعاون البناء في تسهيل وصول هذه المساعدات، مؤكدةً استمرار دعمها للشراكات التنموية والإنسانية مع بوتسوانا من أجل تعزيز صحة وازدهار شعبها الصديق.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
المصدر: وام
الإمارات
مساعدات
مساعدات طبية
بوتسوانا
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©