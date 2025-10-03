السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عمر العلماء: برؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد الإمارات نموذج عالمي في ريادة الذكاء الاصطناعي

عمر العلماء: الإمارات نموذج عالمي في ريادة الذكاء الاصطناعي
3 أكتوبر 2025 10:08

برعاية وحضور فخامة قاسم دجومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، شارك معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في فعاليات منتدى "ديجيتال بريدج 2025" الذي عقد في العاصمة آستانا. كما شارك معاليه في أعمال المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي، الذي عقد ضمن أعمال المنتدى، بمشاركة وحضور نخبة من قادة الحكومات والخبراء العالميين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

  عمر العلماء: برؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد الإمارات نموذج عالمي في ريادة الذكاء الاصطناعي

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، في كلمته للمنتدى، أن الذكاء الاصطناعي يمثل دعامة وركيزة أساسية لإحداث تحولات نوعية في أساليب الحوكمة وتعزيز كفاءة القطاعات الحكومية والخاصة بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمعات، ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تبنت رؤية استباقية في هذا المجال، عبر وضع استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، ونجحت في تحويله إلى محرك رئيسي للتنمية ومصدر لتعزيز مكانة الدولة وجهةً عالمية لتكنولوجيا المستقبل.
وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وبالشراكة الاستراتيجية بين البلدين ما يعزز فرص الاستفادة من التكنولوجيا في صياغة مستقبل أكثر استدامة، مشيداً بريادة كازاخستان على خريطة الدول المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يدعم التعاون في مجالات البحث العلمي والحوكمة والتنقل وتسريع التبني الرقمي.

وأضاف أن البلدين الصديقين تجمعهما رؤى مشتركة ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، وتنمية المواهب، وتطوير شراكات نوعية في مبادرات الذكاء الاصطناعي، إيماناً بأن العقول الشابة هي الثروة الحقيقية للأمم.

ويعتبر "ديجيتال بريدج 2025" ، المنتدى الدولي الرائد للتكنولوجيا في كازاخستان، ويُعقد في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2025 في آستانا ويجمع أكثر من 67.000 مشارك، وأكثر من 1.000 متحدث من أكثر من 100 دولة، إضافةً إلى أكثر من 500 شركة ناشئة وأكثر من 500 مستثمر وملاك أعمال.
ويشمل المنتدى مسارات متنوعة كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، والتكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا التعليمية، وإنترنت الأشياء، والواقعين المعزز والافتراضي، والتكنولوجيا الزراعية، والأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا الفضاء، وغيرها.

يذكر أن دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان تتمتعان بعلاقات تعاون وشراكة إستراتيجية متميزة، وشهد العام الماضي توقيع 22 اتفاقية شراكة ثنائية بين البلدين تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، فيما تعد الإمارات الشريك العربي الأول لكازاخستان في مجالات التجارة والطاقة والنقل.

وتلتقي دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في رؤاهما وتوجهاتهما لتطوير وتوسيع مجالات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث شهدت كازاخستان إطلاق وزارتها للذكاء الاصطناعي في خطوة تعكس التزامها بالابتكار والتحول الرقمي، فيما تميزت دولة الإمارات بوضع أول إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.
ويحرص البلدان الصديقان على بناء شراكات متقدمة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبناء القدرات، وتطوير الأطر التنظيمية والأخلاقية، بما يعزز التنمية المستدامة ويدعم تشكيل مستقبل رقمي مشترك ينعكس إيجابا على البلدين والمنطقة والعالم.

 

المصدر: وام
العلماء
كازاخستان
الذكاء الاصطناعي
