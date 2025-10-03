السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

حمدان بن محمد: ثقتنا راسخة في قدرات رجال الحرس الوطني لتنفيذ مختلف المهام

حمدان بن محمد
3 أكتوبر 2025 11:45

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال جولة ميدانية مقر قيادة الحرس الوطني في أبوظبي، واطّلع سموه على مهام الحرس الوطني وأدواره الاستراتيجية في دعم منظومة الأمن والاستقرار الوطني، وتعزيز التكامل مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في الدولة، كما تابع سموه خلال الزيارة عرضاً ميدانياً لقدرات الحرس الوطني، عكس مستوى الجاهزية والقدرات العالية لرجاله.
وقال سموه عبر منصة إكس:"خلال جولة ميدانية زرتُ مقر قيادة الحرس الوطني في أبوظبي، واطّلعت على مهام الحرس الوطني وأدواره الاستراتيجية في دعم منظومة الأمن والاستقرار الوطني، وتعزيز التكامل مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في الدولة، كما تابعتُ خلال الزيارة عرضاً ميدانياً لقدرات الحرس الوطني، عكس مستوى الجاهزية والقدرات العالية لرجاله".

وأضاف سموه: "ثقتنا راسخة في قدرات رجال الحرس الوطني لتنفيذ مختلف المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفاعلية، فحماية مقدرات الوطن وصون مكتسباته أمانة عظيمة وشرف كبير يحمله أبناء قواتنا المسلحة بكل مسؤولية وتفانٍ وإخلاص، انطلاقاً من انتماء راسخ للوطن وولاء لا يتزعزع لقيادتنا الرشيدة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القوات المسلحة الإماراتية
حمدان بن محمد
