شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق دون مبرر مما أدى إلى وقوع حوادث أخرى لمركبات لعدم الانتباه والانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير .

وناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين عدم التوقف في وسط الطريق سواء تعطل الإطار لأي سبب من الأسباب ودعت إلى التوجه إلى أقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الإتصال فوراً بمركز القيادة والتحكم 999 ( غرفة العمليات) لتقديم الدعم اللازم تجنباً لوقوع الحوادث الجسيمة والخطيرة وعرقلة حركة السير.

وحثت على ضرورة عدم الإنشغال بغير الطريق والتركيز التام أثناء القيادة لتجنب مفاجآت الطريق مما يعزز الانتباه والتصرف في الوقت المناسب وبصورة آمنة ، موضحاً أن عدم الانتباه في هذا الموقف تحديداً قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية تؤدي في أغلب الأحيان إلى الوفيات والإصابات البليغة الى جانب التعرض للمساءلة القانونية.

