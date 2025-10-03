السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«برجيل للأورام» يطلق شاحنة «الماموغرام» للكشف المبكر عن سرطان الثدي في إمارة أبوظبي

«برجيل للأورام» يطلق شاحنة «الماموغرام» للكشف المبكر عن سرطان الثدي في إمارة أبوظبي
3 أكتوبر 2025 15:07

أطلق معهد برجيل للأورام، إحدى المنشآت التابعة لـ«برجيل القابضة»، شاحنة «الماموغرام» المتنقلة تحت شعار «افحصي للحياة»، وذلك تزامناً مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي «أكتوبر الوردي»، ضمن مبادراته الرامية إلى تعزيز الوعي بسرطان الثدي، وتوفير خدمات الفحص المبكر للنساء في إمارة أبوظبي.
وتتميّز شاحنة «الماموغرام» المتنقلة بتجهيزات طبيّة حديثة، من بينها جهاز ماموغرام رقمي عالي الدقة يتيح إجراء الفحوصات في بيئة مريحة وآمنة دون الحاجة للتوجه إلى المستشفى، حيث يشرف على الفحوصات فريق طبي وفني نسائي متخصّص في أشعة الثدي، بما يضمن أعلى مستويات الدقة ويعزّز الشعور بالراحة والخصوصية.
وتهدف الحملة التي تحظى بدعم دائرة الصحة في أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، إلى تسليط الضوء على الأهمية البالغة للفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، باعتبارها وسيلة فعّالة للوقاية وتقليل المخاطر الًصحية.
وستجوب القافلة الوردية أو العيادة المتنقلة لبرجيل مواقع مختلفة في مدن أبوظبي والعين والظفرة طوال شهري أكتوبر الحالي ونوفمبر المقبل، لتقديم فحوصات شاملة للنساء باستخدام تقنية الماموجرام الدقيقة.
ومن المقرر أن تزور الشاحنة الوردية عدداً من المؤسسات والهيئات، ومن مراكز التسوّق والأعمال والمؤسسات التعليمية، والمدارس.

المصدر: وام
برجيل القابضة
الإمارات
