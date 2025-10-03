السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يبحث مع رئيس الوزراء اليمني سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الدولة يبحث مع رئيس الوزراء اليمني سُبل تعزيز العلاقات الثنائية
3 أكتوبر 2025 16:46

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع معالي سالم صالح بن بريك رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الشقيقة، العلاقات الأخوية وسُبل تعزيز التعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس الوزراء اليمني اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي، والذي نقل إلى سموه تحيات فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التطور والازدهار، فيما حمّله سموه تحياته إلى رئيس مجلس القيادة، متمنياً لليمن وشعبه الشقيق الاستقرار والازدهار.

أخبار ذات صلة
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
«الفارس الشهم 3» تدعم 9 مخابز في جنوب غزة

كما عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء عن تمنياته لرئيس الوزراء اليمني التوفيق في مسؤولياته الوطنية، من أجل اليمن وشعبه.. مؤكداً نهج دولة الإمارات الثابت والمتواصل في دعم كل ما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، نحو التنمية والأمن والاستقرار. من جانبه عبّر معالي سالم صالح بن بريك رئيس وزراء اليمن، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتقديره لمواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة، والدعم الذي تقدمه إلى الشعب اليمني، ووقوفها الدائم إلى جانبه متمنياً للإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
اليمن
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©