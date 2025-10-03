السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
3 أكتوبر 2025 17:09

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 22:50 والجزر الثاني عند الساعة 05:43، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 07:45 والمد الثاني عند الساعة 45:19 والجزر الأول عند الساعة 14:04 والجزر الثاني عند الساعة 01:47.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
