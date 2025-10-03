السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي يلتقي عدداً من القادة والضيوف في منتدى «كرانس مونتانا» بالرباط

محمد الشرقي يلتقي عدداً من القادة والضيوف في منتدى «كرانس مونتانا» بالرباط
3 أكتوبر 2025 18:37

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على هامش أعمال الدورة الأربعين لمنتدى «كرانس مونتانا» بالعاصمة المغربية «الرباط»، عدداً من القادة وصناع القرار المشاركين في المنتدى.
والتقى سموه، كلاً على حدة، معالي الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية، ومعالي الدكتور دانيال سامبا نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسعادة جان بول كارترون رئيس منتدى «كرانس مونتانا»، والسيد كارلوس هيرنانديز كاستيلو، رئيس البرلمان المركزي لأميركا الوسطى.

وجرى خلال اللقاءات تبادل الحديث حول عدد من المواضيع التي يناقشها منتدى «كرانس مونتانا»، وأهدافه نحو خدمة السلام والنمو والازدهار عبر تعزيز الشراكات العابرة للمحيطات.
وأكد سموه، خلال اللقاءات، أهمية منتدى «كرانس مونتانا» في فتح آفاق جديدة من الحوار المشترك والتواصل لبناء الفضاء الأطلسي الجديد، وبحث الفرص التنموية لمستقبل الشعوب، وتحقيق الرخاء والازدهار للبشرية.
كما أشار سموه، إلى دور المحافل الدولية التي تجمع صناع القرار، والسياسيين، والاقتصاديين، لمشاركة الأفكار والحلول حول تعزيز جسور التعاون والشراكات التي تسهم في خدمة أهم القطاعات الحيوية ومجالات العمل التي تدعم بناء المجتمعات واستقرارها.

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والسكرتير التنسيقي بالفاتيكان
محمد الشرقي يشارك بمنتدى «كرانس مونتانا» في الرباط

ونوه سموه، إلى دور إمارة الفجيرة واستعدادها للمساهمة كشريك استراتيجي ومؤثر في فضاء الأطلسي الجديد ودعم آفاق نموه، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة نحو ضرورة تطوير مجالات التعاون، والاستثمار، والنمو، بين إمارة الفجيرة وشركائها الإقليميين والدوليين، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة النمو المستدام عالميا.
وعبر القادة والضيوف عن بالغ سعادتهم بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مشيدين بالمكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، في دفع عجلة التنمية المستدامة والتطور الحضاري على الصعد كافة.
حضر اللقاءات، سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وسعادة الكابتن سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز).

المصدر: وام
محمد الشرقي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©