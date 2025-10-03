محمد الشرقي يلتقي عدداً من القادة والضيوف في منتدى «كرانس مونتانا» بالرباط

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على هامش أعمال الدورة الأربعين لمنتدى «كرانس مونتانا» بالعاصمة المغربية «الرباط»، عدداً من القادة وصناع القرار المشاركين في المنتدى.

والتقى سموه، كلاً على حدة، معالي الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية، ومعالي الدكتور دانيال سامبا نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسعادة جان بول كارترون رئيس منتدى «كرانس مونتانا»، والسيد كارلوس هيرنانديز كاستيلو، رئيس البرلمان المركزي لأميركا الوسطى.

وجرى خلال اللقاءات تبادل الحديث حول عدد من المواضيع التي يناقشها منتدى «كرانس مونتانا»، وأهدافه نحو خدمة السلام والنمو والازدهار عبر تعزيز الشراكات العابرة للمحيطات.

وأكد سموه، خلال اللقاءات، أهمية منتدى «كرانس مونتانا» في فتح آفاق جديدة من الحوار المشترك والتواصل لبناء الفضاء الأطلسي الجديد، وبحث الفرص التنموية لمستقبل الشعوب، وتحقيق الرخاء والازدهار للبشرية.

كما أشار سموه، إلى دور المحافل الدولية التي تجمع صناع القرار، والسياسيين، والاقتصاديين، لمشاركة الأفكار والحلول حول تعزيز جسور التعاون والشراكات التي تسهم في خدمة أهم القطاعات الحيوية ومجالات العمل التي تدعم بناء المجتمعات واستقرارها.

ونوه سموه، إلى دور إمارة الفجيرة واستعدادها للمساهمة كشريك استراتيجي ومؤثر في فضاء الأطلسي الجديد ودعم آفاق نموه، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة نحو ضرورة تطوير مجالات التعاون، والاستثمار، والنمو، بين إمارة الفجيرة وشركائها الإقليميين والدوليين، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة النمو المستدام عالميا.

وعبر القادة والضيوف عن بالغ سعادتهم بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مشيدين بالمكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، في دفع عجلة التنمية المستدامة والتطور الحضاري على الصعد كافة.

حضر اللقاءات، سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وسعادة الكابتن سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز).