السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«زايد الإنسانية» في ضيافة «إكسبو أوساكا»

«زايد الإنسانية» في ضيافة «إكسبو أوساكا»
4 أكتوبر 2025 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تدعم 9 مخابز في جنوب غزة
95 مليون متر مربع من الطرق والبنية التحتية بأبوظبي تتم صيانتها سنوياً

استقبل جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»، وفداً من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.
ويُجسّد الجناح الذي يحمل شعار «من الأرض إلى الأثير» سرداً مُلهماً لهوية الدولة ومبادئها وقيمها الراسخة وطموحاتها نحو المستقبل والريادة والابتكار.
واطلع الوفد على أبرز ما يقدمه الجناح من محتوى يعكس رؤية الإمارات، وتطلعاتها نحو المستقبل، لاسيما في مجالات الاستدامة والتقنيات الحديثة والفضاء والصحة والبحث العلمي والابتكار.
وأشاد مهنا عبيد المهيري، نائب المدير العام لـ«مؤسسة زايد الإنسانية»، بسفراء الجناح من شباب الوطن الذين استعرضوا باقتدار محطات مهمة من رحلة الإمارات.

إكسبو أوساكا
الإمارات
إكسبو
معرض إكسبو
إكسبو 2025
إكسبو 2025 أوساكا
اليابان
أوساكا
جناح الإمارات
مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
زايد الإنسانية
مؤسسة زايد الإنسانية
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©