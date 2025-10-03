«زايد الإنسانية» في ضيافة «إكسبو أوساكا»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»، وفداً من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.

ويُجسّد الجناح الذي يحمل شعار «من الأرض إلى الأثير» سرداً مُلهماً لهوية الدولة ومبادئها وقيمها الراسخة وطموحاتها نحو المستقبل والريادة والابتكار.

واطلع الوفد على أبرز ما يقدمه الجناح من محتوى يعكس رؤية الإمارات، وتطلعاتها نحو المستقبل، لاسيما في مجالات الاستدامة والتقنيات الحديثة والفضاء والصحة والبحث العلمي والابتكار.

وأشاد مهنا عبيد المهيري، نائب المدير العام لـ«مؤسسة زايد الإنسانية»، بسفراء الجناح من شباب الوطن الذين استعرضوا باقتدار محطات مهمة من رحلة الإمارات.