القبض على متهم بـ«زراعة الشعر» من دون ترخيص بدبي

دبي (الاتحاد)

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، وبالتنسيق مع هيئة الصحة بدبي، من إلقاء القبض على متهم، بعد دهم شقته، تبين بأنه يزاول مهنة الطب «زراعة الشعر» من دون ترخيص داخل شقته السكنية، مُعرضاً حياة وصحة أفراد المجتمع للخطر، لمزاولته هذه المهنة من دون أية معرفة تامة بها، وأيضاً من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالصحة والسلامة.

وحول التفاصيل، أوضحت شرطة دبي، أن إلقاء القبض على المتهم، جاء من خلال إجراء عمليات البحث والتحري عن نشاطاته، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الصّحة بدبي، مُشيرةً إلى أن الرجل كان أيضاً ينشر مقاطع من العمليات التي يُجريها عبر صفحة خصصها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لنشاطاته غير القانونية.

وأكدت «شرطة دبي» أن فريق إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية دهم الشقة التي يستخدمها المتهم لنشاطاته في زراعة الشعر، ليتبين أنها عبارة عن شقة سكنية مكونة من 3 غرف، اثنتان منها مُخصصة للسكن العائلي، والثالثة حوّلها المتهم كعيادة طبية لإجراء العمليات دون اتباع الاشتراطات والمعايير.