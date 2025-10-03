«الداخلية» تستعرض ورقة عمل حول الذكاء الاصطناعي في مجال المخالفات المسلكية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

شارك العقيد الدكتور ماجد أحمد المنصوري، مدير إدارة المكتب الفني في الإدارة العامة للقضاء الشرطي بوزارة الداخلية، في الملتقى القانوني الثاني لعام «2025» الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بورقة عمل تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في مجال المخالفات المسلكية»، إذ تم استعرض دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة البيانات، ومعالجة المعلومات المتعلقة بالمخالفات المسلكية، وما توفّره من إمكانات لفهم الإجراءات والعمليات بصورة دقيقة تسهم في تعزيز الحوكمة والارتقاء بمستوى الكفاءة والفاعلية.

وأوضح العقيد المنصوري خلال الملتقى، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة محورية في التحقيق الإداري للمخالفات المسلكية، حيث يساعد في معرفة وتحليل أنماط السلوك غير السليم وفق نماذج معيارية متقدمة، كما يسهم في التنبؤ والرصد من خلال مراقبة الأداء العام، وتقييم سير الإجراءات.

وتضمّنت ورقة العمل، دور الذكاء الاصطناعي في توفير الاستشارات القانونية للموظفين من خلال الوصول السريع والدقيق إلى القوانين والقرارات ذات الصلة، إضافة إلى أهمية الربط الإلكتروني بين البيانات والمعلومات المستخرجة من برامج وأنظمة وزارة الداخلية مع شركائها الاستراتيجيين، الأمر الذي يعزز كفاءة الإجراءات ويوفّر قواعد بيانات متكاملة.