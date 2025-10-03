السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الداخلية» تستعرض ورقة عمل حول الذكاء الاصطناعي في مجال المخالفات المسلكية

جانب من إحدى جلسات الملتقى (من المصدر)
4 أكتوبر 2025 00:54

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تدعم 9 مخابز في جنوب غزة
95 مليون متر مربع من الطرق والبنية التحتية بأبوظبي تتم صيانتها سنوياً

شارك العقيد الدكتور ماجد أحمد المنصوري، مدير إدارة المكتب الفني في الإدارة العامة للقضاء الشرطي بوزارة الداخلية، في الملتقى القانوني الثاني لعام «2025» الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بورقة عمل تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في مجال المخالفات المسلكية»، إذ تم استعرض دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة البيانات، ومعالجة المعلومات المتعلقة بالمخالفات المسلكية، وما توفّره من إمكانات لفهم الإجراءات والعمليات بصورة دقيقة تسهم في تعزيز الحوكمة والارتقاء بمستوى الكفاءة والفاعلية.
وأوضح العقيد المنصوري خلال الملتقى، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة محورية في التحقيق الإداري للمخالفات المسلكية، حيث يساعد في معرفة وتحليل أنماط السلوك غير السليم وفق نماذج معيارية متقدمة، كما يسهم في التنبؤ والرصد من خلال مراقبة الأداء العام، وتقييم سير الإجراءات.
 وتضمّنت ورقة العمل، دور الذكاء الاصطناعي في توفير الاستشارات القانونية للموظفين من خلال الوصول السريع والدقيق إلى القوانين والقرارات ذات الصلة، إضافة إلى أهمية الربط الإلكتروني بين البيانات والمعلومات المستخرجة من برامج وأنظمة وزارة الداخلية مع شركائها الاستراتيجيين، الأمر الذي يعزز كفاءة الإجراءات ويوفّر قواعد بيانات متكاملة.

الذكاء الاصطناعي
وزارة الداخلية
الإمارات
ماجد المنصوري
شرطة أبوظبي
المخالفات المسلكية
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©