«مدني أبوظبي» تُطلق المرحلة الثانية من «بادر»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع منصة «ألف للتعليم»، المرحلة الثانية من مشروع «بادر» للتوعية التعليمية (2025-2029)، بعد النجاح الذي حقَّقته المرحلة الأولى خلال الفترة من 2021 إلى 2024، والتي أسهمت في تعزيز ثقافة السلامة والوقاية لدى آلاف الطلبة في مدارس الإمارة.

وتركِّز المرحلة الجديدة من المشروع على التوسُّع في نطاق التطبيق ليشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة المستفيدة من المشروع وعددها 548 مدرسة، منها 173 مدرسة في أبوظبي، و375 مدرسة في بقية إمارات الدولة، وصولاً إلى استهداف 180,000 طالب في أبوظبي، و300,000 طالب على مستوى الدولة، وتدريب 6,000 معلِّم في أبوظبي، و13,000 على مستوى الدولة، إضافة إلى إداريي ومسؤولي الأمن والسلامة في المدارس، بما يعزِّز استدامة الوعي الوقائي في البيئة التعليمية.

ويُعَدُّ مشروع «بادر» الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث يقدِّم محتوى توعوياً مترابطاً يغطّي جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، ضمن نظام متكامل يرسِّخ مفاهيم الوقاية والسلامة في عقول الطلبة. ويتضمَّن المنهج التوعوي للمشروع محتوى تفاعلياً ثنائي اللغة يتناول موضوعات رئيسية، مثل الإخلاء والإنذار والإسعافات الأولية والحرائق والمواد الكيميائية الخطرة والمسؤولية المجتمعية الفردية. وستُضاف دروس جديدة سنوياً ليصل إجماليها إلى 13 درساً لكلِّ حلقة دراسية بحلول عام 2029.

وشهدت المرحلة الأولى من «بادر» مشاركة 357 مدرسة من 372 على مستوى الدولة، واستفاد منها نحو 59.000 طالب، أكمل أكثر من 36.000 منهم البرنامج بالكامل، ما يعادل 96% من إجمالي المدارس المستهدفة على مستوى الدولة. وأظهرت نتائج دراسة قياس الأثر الميداني تحسُّناً في جاهزية الطلبة لمواجهة الطوارئ بنسبة 10.9%، وارتفاع مستوى الثقة في التعامل مع المواقف الطارئة بنسبة 9.3%، وعزز البرنامج شعور الطلبة بالأمان والاستعداد بنسبة 11.2%، ودفع برغبتهم في نشر ثقافة الوعي المجتمعي بين أقرانهم بنسبة 11.7%. وحققت الهيئة سلسلة من الإنجازات المتميزة في إطار مشروع التوعية التعليمية المبتكرة. حيث حصدت جائزة خليفة التربوية في عام 2023 عن مشروع التوعية التعليمية المبتكرة، ثم واصلت تميُزها بحصولها على جائزة حمدان بن راشد عن فئة المؤسسات الداعمة للتعليم في عام 2024. وفي العام نفسه، نالت جائزة مجموعة دبي للجودة - أفكار الإمارات عن فئة أفضل فكرة مشتركة، اعترافاً بدورها الريادي في نشر ثقافة السلامة بأساليب تفاعلية متطورة. وأكَّدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أنَّ خريج الصف الثاني عشر من المشروع سيكون مجهَّزاً بالمهارات الحياتية اللازمة للتصرُّف السليم في المواقف الطارئة، وواعياً بمفاهيم الوقاية والسلامة، وقادراً على نشر ثقافة الوعي بين أسرته ومجتمعه.