جامعة الإمارات تنظم خلوة «معاً من أجل مجتمع المعرفة»

استضافت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، خلوة «معاً من أجل مجتمع المعرفة» - لمناقشة تصميم أجندة تُعنى بأبحاث العلوم الإنسانية والاجتماعية 2025 - 2030، وذلك في الحرم الجامعي بمنطقة العين.

وقال الأستاذ الدكتور محمد بن هويدن، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: إن هذه الخلوة تأتي لتجسّد روح العمل المشترك بين الأكاديميين والخبراء والشركاء من مختلف القطاعات، حيث نسعى معاً إلى صياغة أجندة بحثية تمتد حتى عام 2030، تعزز التكامل بين التخصصات، وتفتح آفاقاً جديدة للشراكات، وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وقالت الأستاذة الدكتورة خولة الكعبي، مساعد العميد للأبحاث والدراسات العليا: إن التركيز على البحث المتعدد التخصصات والعمل عبر المجالات المعرفية المختلفة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، يفتح آفاقاً جديدة لإنتاج معرفة رصينة ذات أثر مجتمعي ملموس.

وضمّت الحلقات النقاشية للخلوة ممثلين من أقسام: الإعلام والصناعات الإبداعية، اللغات والآداب، جودة الحياة، اللغة العربية وآدابها، الحكومة والمجتمع، الجغرافيا والاستدامة الحضرية، السياحة والتراث، والعلوم المعرفية، إلى جانب ممثلين من: وزارة الداخلية، شرطة دبي، الأرشيف والمكتبة الوطنية، وزارة الثقافة، مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، أكاديمية أنور قرقاش للدراسات الدبلوماسية، هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الهلال الأحمر الإماراتي، مؤسسة التنمية الأسرية، المركز الوطني للتأهيل، هيئة البيئة - أبوظبي، وكالة الإمارات للفضاء، دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، متحف التاريخ الطبيعي- أبوظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، وشركة أوروبي، وشركة ازري، ومراكز استشارية وبحثية، ومؤسسات إعلامية خاصة أخرى.