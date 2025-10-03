اليوم.. مدارس الإمارات الوطنية تستضيف تحدي «ناسا»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف مدارس الإمارات الوطنية، مجمع محمد بن زايد في أبوظبي، اليوم، فعاليات تحدي تطبيقات الفضاء التابع لوكالة «ناسا»، والذي يستمر يومين بمشاركة مئات الطلبة من أكثر من 183 دولة، في حدث يُعد من أبرز الفعاليات العلمية والتعليمية العالمية الموجهة للشباب.

ويتم تنظيم التحدي بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «آرتشر أفيايشن»، وبالتعاون مع مؤسسة يونيك وورلد روبوتيكس، ليُشكل منصة استراتيجية تجمع العقول الشابة الموهوبة لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الفضائية والتكنولوجية.

ويُمثل استضافة مدارس الإمارات الوطنية لهذا الحدث العالمي، تأكيداً على دورها الريادي في دعم الابتكار والتفوق العلمي، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تواكب تطلعات دولة الإمارات في إعداد قادة المستقبل، بما يعزز موقعها كمركز عالمي للعلوم والبحث والتطوير.

كما يرسّخ التحدي مكانة الإمارات كوجهة مُلهمة للشباب المبدع من مختلف الجنسيات، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الأجيال الجديدة من العلوم التطبيقية، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، واستكشاف الفضاء، بما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمساهمة في بناء مستقبل أكثر تقدماً وابتكاراً.

وأكدت مدارس الإمارات الوطنية على التزامها برسالتها التربوية القائمة على رعاية المواهب الشابة وصقل مهاراتها، انسجاماً مع شعارها الدائم «إعداد قادة المستقبل»، بما يعزز دورها في تمكين الطلبة من أن يكونوا مساهمين فاعلين في مسيرة التنمية الوطنية والعلمية لدولة الإمارات.