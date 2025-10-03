انطلاق فعاليات مهرجان الذيد للتمور 2025

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس الأول في مركز إكسبو الذيد، فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الذيد للتمور 2025، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 5 أكتوبر الجاري، ويشهد الحدث الذي يُعدّ من أهم الفعاليات الزراعية والتراثية على مستوى الدولة، مشاركة واسعة من المنتجين وتجار التجزئة ومزارعي التمور وملاك النخيل من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب عدد من الأسر المنتجة والشركات الزراعية والمؤسسات الحكومية المتخصّصة في المجال الزراعي.

وافتتح فعاليات المعرض، عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، ومحمد مصبح الطنيجي، منسق عام المهرجان، ورؤساء مجالس البلديات، وعدد من المدراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.

وتجوّل الحضور في أروقة المهرجان، واطلعوا على أبرز معروضاته من مختلف أنواع التمور، والتقوا مع عدد من المزارعين والمشاركين، واستمعوا إلى شرح وافٍ حول الأصناف المعروضة ضمن المهرجان ومميزاتها والممارسات التي يتبعها المزارعون لإنتاجها، وكيفية الاهتمام بعملية زراعة شجرة النخيل، وتفقد الحضور منصات الأسرة المنتجة واطلعوا على ما يقدمونه من عرض للعديد من الصناعات والمنتجات التراثية والتقليدية، كما تابعوا جانباً من المزادات وبعض الفعاليات التراثية والأنشطة المصاحبة للمهرجان.

وأكد عبدالله سلطان العويس أن مهرجان الذيد للتمور، يمثل منصة مهمة لدعم القطاع الزراعي في دولة الإمارات وتعزيز استدامته، من خلال تسليط الضوء على إنتاج التمور المحلي وتشجيع المزارعين على تبنّي أفضل الممارسات الزراعية.