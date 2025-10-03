95 مليون متر مربع من الطرق والبنية التحتية بأبوظبي تتم صيانتها سنوياً

هالة الخيّاط (أبوظبي)

تنفِّذ بلدية مدينة أبوظبي من خلال خمسة أقسام متخصّصة وفرق ميدانية تعمل على مدار الساعة، أعمال صيانة شاملة ودورية للبنية التحتية في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس تبلغ 95 مليون متر مربع، متنوعة ما بين رصف الطرق وتهيئة أرصفة جديدة للشوارع، بما يوفر بيئة تنقل آمنة ومستدامة وفق أعلى المعايير العالمية.

وضمن جهود متواصلة يقودها كوادر أطلقت عليهم البلدية لقب «صُنّاع الفرق»، تنفّذ البلدية سنوياً من خلال قسم صيانة الطرق أعمال الصيانة الدورية والطارئة لأكثر من 10 ملايين متر مربع من المواقف والطرق الخدمية، و22 ألف كيلومتر من حارات الطرق، بما يعادل 66 مليون متر مربع من الطرق المُعبدة، إضافة إلى ما يزيد على 19 مليون متر مربع من الأرصفة، لضمان أن تبقى شبكة الطرق في أبوظبي مريحة، وآمنة، وتلبي احتياجات جميع مستخدميها.

فيما يُشرف قسم صيانة المنشآت على صيانة 214 جسراً، و33 نفقاً للمركبات، و25 جسر مشاة، و38 نفقاً من خلال أعمال مستمرة تسهم في ضمان انسيابية الحركة، وحماية سلامة مستخدمي الطريق، والمحافظة على المظهر الحضاري العام للمدينة.

أما قسم صرف مياه الأمطار، فيتولى إدارة وتشغيل شبكة تصريف مياه تمتد لأكثر من 8500 كيلومتر، تضم أكثر من 100 محطة ضخ، بما يضمن جاهزية البنية التحتية خلال مواسم الأمطار، وانسيابية الحركة المرورية، وخلو الطرق من التجمعات المائية. ويقوم قسم صيانة الإنارة، بتشغيل وصيانة أكثر من 195 ألف عمود إنارة موزعة في مختلف مناطق المدينة، بما يعزّز مستويات السلامة على الطرق، ويُسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة عبر أنظمة إنارة متطورة وصديقة للبيئة.

كما يتولى قسم معالجة مشوّهات الطرق، الاستجابة الميدانية الفورية لأي عيوب أو أضرار قد تؤثر على المظهر العام أو سلامة مستخدمي الطريق، بدءاً من معالجة الحفر والشروخ، وصولاً إلى إصلاح اللوحات والعناصر التالفة، ضمن خطة عمل يومية وسريعة الاستجابة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن هذه الجهود تأتي ضمن التزامها المتواصل «لأجل أبوظبي وأجل مستقبلها»، من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية في الصيانة والتشغيل، بما يليق بمكانة العاصمة كإحدى المدن العالمية الرائدة.