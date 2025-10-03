السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الأحبابي في العين

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الأحبابي في العين
3 أكتوبر 2025 20:17

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد مصلح جهور الأحبابي، وجابر حمد مصلح الأحبابي، وغانم محمد مسهى الأحبابي، بمناسبة زفاف أنجالهم «نايف» إلى كريمة سالم جبروت سلطان الكتبي، ومحمد إلى كريمة علي بخينان مفرح الأحبابي، وسعود إلى كريمة جابر ناجي عيوب الأحبابي.
وأقيم الحفل في قاعة الهيلي للأفراح في مدينة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهم الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
وعبّر ذوو العرسان عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

