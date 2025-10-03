تفاهم بين «تريندز» و«باروميتر أوراسيا» و«سيغما إنترناشيونال»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرتي تفاهم وتعاون استراتيجي مع معهد أبحاث الاستطلاعات المقارنة «باروميتر أوراسيا»، ومركز «سيغما إنترناشيونال» لاستطلاعات الرأي في تونس؛ بغرض تعزيز التعاون المشترك في مجال إعداد الدراسات التحليلية والاستشرافية المتخصّصة، وإجراء استطلاعات الرأي الإقليمية والدولية، والمسوح الميدانية واسعة النطاق.

وتأتي هذه الخطوة المحورية في إطار جهود تعزيز «تريندز» لشراكاته الإقليمية والدولية، خاصة مع أكبر المراكز والمعاهد المتخصّصة في بحوث الرأي العام واستطلاعات الرأي، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة، وتبادل المعرفة لتطوير أدوات الرصد والتحليل والقياس.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن توقيع مذكرتي التعاون مع «باروميتر أوراسيا» و«سيغما إنترناشيونال»، يأتي في سياق استراتيجية المركز الساعية إلى التطوير والابتكار المستدام، وانتهاج أحدث الأساليب العالمية في رصد وتحليل البيانات واستطلاعات الرأي العام، مضيفاً أن هذا التعاون البناء سيسهم في تطويع أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة، واستخلاص النتائج بدقة وسرعة، خاصة في استطلاعات الرأي التي تقيس الظواهر المجتمعية والفكرية.

وأشار الدكتور العلي إلى أنه بموجب مذكرتي التفاهم سيجري تنفيذ سلسلة من استطلاعات الرأي والتقارير التحليلية المشتركة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الباروميتر العالمي في «تريندز»، فضلاً عن التوسع في تبادل الخبرات والبيانات والمنهجيات لتعزيز دقة التحليلات والإحصائيات، إلى جانب تنظيم مجموعة من الفعاليات المتعلقة بأهمية استطلاعات الرأي، ودورها في القياس والتنبؤ بتوجهات الرأي العام.

وأكد البروفيسور كريستيان ويليام هنري هيربفر، الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث الاستطلاعات المقارنة «باروميتر أوراسيا»، أن التعاون مع مركز تريندز يفتح آفاقاً جديدة للشراكة في إعداد الدراسات الاستشرافية القائمة على البيانات الدقيقة، إلى جانب تصميم وتنفيذ استطلاعات رأي تعزز فهم التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية في منطقتي أوراسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه، أوضح حسن الزرقوني، المدير العام لمركز سيغما إنترناشيونال لاستطلاعات الرأي في تونس، أن التعاون مع مركز تريندز سيسهم في تطوير أدوات رصد نوعية تعتمد على تحليل الاتجاهات المجتمعية عبر المنصات الرقمية.