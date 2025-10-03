«الشباب العربي» وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي يطلقان أول هاكاثون إقليمي لصناعة الألعاب الإلكترونية

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن «مركز الشباب العربي» في أبوظبي، بالشراكة مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إطلاق النسخة الثانية من برنامج «هاكاثون الشباب العربي 2025–2026»، في نسخة معنية بالألعاب الإلكترونية تحت شعار «ألعاب إلكترونية.. بهوية عربية»، كأول برنامج إقليمي متكامل يهيئ للشباب فرصةً لابتكار وتطوير ألعاب أصلية مستوحاة من الثقافة والهوية العربية، ويمنحهم منصة عالمية لإبراز قدراتهم الإبداعية في صناعة الألعاب.

وفتح المركز باب التسجيل أمام الشباب الموهوبين من مختلف أنحاء الوطن العربي ممّن يمتلكون مهارات في البرمجة، التصميم، الفن الرقمي، التحريك، والمؤثرات البصرية. ويستهدف الهاكاثون، الذي يقام بشراكة استراتيجية مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وشركة Games Ventures، وبالتعاون مع «Futuregames»، إلى بناء جيل جديد من المطورين العرب القادرين على الجمع بين بناء سرديات عربية والتقنيات الحديثة، وتعزيز حضور المنطقة في واحدة من أسرع الصناعات نمواً على مستوى العالم، حيث يتجاوز حجم سوق الألعاب الإلكترونية عالمياً أكثر من 295 مليار دولار سنوياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 600 مليار في العام 2030. ويشارك في الهاكاثون 50 شاباً وشابة من مطوري الألعاب العرب في بداية مسيرتهم المهنية، يمثلون مختلف دول المنطقة العربية، إذ سيتم اختيارهم وفق معايير دقيقة تشمل المهارات التقنية والقدرة على العمل بروح الفريق، والالتزام بمتطلبات البرنامج، إضافة إلى امتلاك تجهيزات تقنية مناسبة، ومستوى جيد من اللغة الإنجليزية يتيح لهم التواصل بفعالية مع الخبراء والموجهين الدوليين.

مركز إقليمي

وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي: «إن منطقتنا العربية بما تمتلكه من قاعدة شبابية واسعة، وثراء حضاري وثقافي، وفرص متنامية في الاقتصاد الرقمي، مؤهلة لأن تكون شريكاً فاعلاً في هذا القطاع العالمي. ويعبّر الهاكاثون عن مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة للابتكار ومركز إقليمي لتمكين طاقات الشباب، فمن خلال هذا البرنامج نفتح أمام المبدعين العرب في مجال الألعاب فرصة لصناعة مشاريع مؤثرة، وبناء شبكات دولية، وترسيخ حضور الثقافة العربية في الاقتصاد الإبداعي العالمي».

بدوره، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «يشكل الشباب ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، ومحفزاً رئيسياً للابتكار والإبداع في المجالات كافة المرتبطة باقتصاد المستقبل. وانطلاقاً من التزام غرف دبي بدعم وتمكين مساهمة الشباب في تطوير قطاعات الأعمال، نحرص من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مركز الشباب العربي في برنامج هاكاثون الشباب العربي 2025 – 2026 على تعزيز دور دولة الإمارات في تنمية المهارات الرقمية والإبداعية، ودعم الكوادر العربية الشابة في القطاعات الجديدة، حيث يعتبر هذا البرنامج الرائد خطوة نوعية نحو بناء جيل جديد من المطورين العرب القادرين على توظيف التقنيات الحديثة لإنتاج محتوى تفاعلي، يعكس هويتنا الثقافية، ويعزز الحضور العربي في صناعة الألعاب الإلكترونية، التي تُعد من أسرع القطاعات نمواً ضمن الاقتصاد الرقمي العالمي، وهو ما يتلاءم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وقالت المهندسة فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: «ننظر إلى الهاكاثون كمنصة تمنح الشباب العربي فرصةً ليضعوا بصمتهم في واحدة من أسرع الصناعات الإبداعية نمواً في العالم». وأضافت: «ما يميز هذه النسخة، أنها تذهب لأبعد من تطوير ألعاب جديدة وحسب، فهي تطلق جيلاً من المطورين الذين ينقلون قصصنا وهويتنا التي نفخر بها إلى الساحات العالمية، فنحن نؤمن بأن كل فكرة يقدمها المشاركون اليوم يمكن أن تتحول إلى محتوى رقمي تنافسي، وكل مشروع هو رسالة تثبت أن شبابنا قادر على إعادة تعريف دور الثقافة العربية في الاقتصاد الرقمي وصناعة الألعاب».