«دبي للمرأة» تطلق برنامج الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي للمرأة، إطلاق برنامج «الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية»، وهو منصة متخصصة لتعزيز الحضور الريادي للمرأة الإماراتية في قطاع الإعلام بوسائله المختلفة، المرئية والمقروءة والمسموعة وعبر التطبيقات الرقمية، من خلال تطوير مهارات الاتصال والتواصل الاستراتيجي للقيادات النسائية والمتحدثات الرسميات في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وذلك بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.

ويتم تنفيذ البرنامج المتخصص على مدى 3 أسابيع، خلال الفترة من 7 إلى 23 أكتوبر الجاري، متضمناً محاضرات وورش عمل ولقاءات مع شخصيات ملهمة، لتمكين المشاركات من المعارف والمهارات الإعلامية والذكاء الاصطناعي والإعلام المستقبلي.

وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «يأتي هذا البرنامج التدريبي المتطور ضمن مشاريع المؤسسة الرامية لدعم المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الإعلام، وتمكينها من المقومات الرئيسة التي تعزز مساهمتها في التنمية المستدامة، وترسيخ المكانة العالمية لدبي ودولة الإمارات، تجسيداً لتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة».

من جانبها، قالت منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام: «برنامج الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية تم تطويره وفق أعلى المعايير العالمية».