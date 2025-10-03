السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى أمير موناكو

فهد سعيد الرقباني وأمير موناكو خلال اللقاء (وام)
4 أكتوبر 2025 00:54

موناكو (وام)

قدّم فهد سعيد الرقباني، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية أوراق اعتماده إلى صاحب السمو الأمير ألبيرت الثاني، أمير إمارة موناكو، سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات لدى إمارة موناكو. ونقل السفير، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى سموه، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. 
من جانبه، حمل سموه السفير تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. 
وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات ، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
من جهته، أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى إمارة موناكو، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات وإمارة موناكو.

