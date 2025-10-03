السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يبحث التعاون البرلماني مع نيوزيلندا

«الوطني» يبحث التعاون البرلماني مع نيوزيلندا
4 أكتوبر 2025 00:54

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تدعم 9 مخابز في جنوب غزة
95 مليون متر مربع من الطرق والبنية التحتية بأبوظبي تتم صيانتها سنوياً

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس في أبوظبي، مع تيم فان دي مولن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة في برلمان نيوزيلندا، سُبل تعزيز التعاون البرلماني بما يواكب علاقات الشراكة القائمة بين البلدين، حضر اللقاء، الدكتور ريتشارد كاي سفير نيوزيلندا لدى الدولة.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، بما يعكس ما تشهده العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا من تطور مستمر قائم على الثقة المتبادلة والتعاون في مختلف المجالات، كما أكد أهمية التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا محل الاهتمام، وتبادل الخبرات والمعارف البرلمانية لدعم المصالح المشتركة.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تضع قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر نهجاً وطنياً ثابتاً في سياساتها لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، كما تُعدُّ هذه القيم مرتكزاً أساسياً في علاقاتها الدبلوماسية والبرلمانية، الأمر الذي جعل من سياساتها الداخلية والخارجية نموذجاً عالمياً في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، وترسيخ السلام والاستقرار، ودعم مسارات التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه، أكد تيم فان دي مولن، حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز التنمية والازدهار لصالح البلدين والشعبين الصديقين.

التعاون البرلماني
علي راشد النعيمي
الإمارات
نيوزيلندا
الإمارات ونيوزيلندا
البرلمان النيوزيلندي
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©