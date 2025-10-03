طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك»

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك»، مستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك»، حيث بحثنا مستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي واستراتيجيات أشباه الموصلات، بما في ذلك التوسع في نشر وحدات المعالجة الرسومية على نطاق واسع وفرص التعاون المشترك».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «كما ناقشنا مجالات الروبوتات والتطبيقات الناشئة التي تقود الموجة المقبلة من التحولات التكنولوجية، وتسهم في إعادة تشكيل ملامح الابتكار العالمي وصياغة مستقبله».

