السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تدعم 9 مخابز في جنوب غزة

آلاف العائلات الفلسطينية في غزة تستفيد من الدعم الإغاثي الإماراتي (من المصدر)
4 أكتوبر 2025 00:55

خالد عبدالرحمن (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. 
وتقدم عملية «الفارس الشهم 3» الدعم لـ 9 مخابز منتشرة في مناطق متفرقة من جنوب القطاع، وذلك للتخفيف من حدة أزمة الغذاء وتوفير الخبز للأسر المتضررة، وذلك وسط أزمة الخبز والطعام التي تُثقل كاهل سكان القطاع.
وتنتج المخابز الـ9 ثلاثة آلاف ربطة يومياً، يستفيد منها 15000 شخص.
ويأتي الدعم استجابةً للأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها أهالي القطاع، في ظل نقص المواد الغذائية وارتفاع معدلات الجوع، حيث يعتمد عشرات الآلاف من العائلات على المخابز البدائية التي أُقيمت داخل المخيمات لتأمين قوتهم اليومي.
وشملت المساعدات المقدمة توفير الطحين إلى جانب مستلزمات التشغيل الأساسية، بما يضمن استمرار عمل المخابز البدائية وزيادة قدرتها الإنتاجية، لتأمين الخبز وتغطية احتياجات النازحين في المخيمات المكتظة جنوب القطاع.
وكشفت عملية «الفارس الشهم 3» عن حصاد الأسبوع الـ99 ضمن جهودها الإغاثية في القطاع، وتضمنت استفادة 4304 عائلات من المساعدات الإغاثية المتنوعة في 26 مخيماً، بالإضافة إلى تلبية 843 مناشدة لعائلات نازحة.
كما تم تنفيذ 6 مبادرات إنسانية لمساندة 855 أسرة، وتقديم 32800 وجبة غذائية من خلال دعم 82 تكية طعام.
وتواصل الإمارات تنفيذ مشاريع إغاثية وإعمارية متعددة عبر عملية «الفارس الشهم 3»، شملت تقديم المواد الغذائية، والرعاية الطبية، والمياه، في إطار التزامها بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية.

الفارس الشهم 3
غزة
فلسطين
قطاع غزة
الإمارات
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
المساعدات الإغاثية
مساعدات الإمارات
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©