«الفارس الشهم 3» تدعم 9 مخابز في جنوب غزة

خالد عبدالرحمن (أبوظبي)

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وتقدم عملية «الفارس الشهم 3» الدعم لـ 9 مخابز منتشرة في مناطق متفرقة من جنوب القطاع، وذلك للتخفيف من حدة أزمة الغذاء وتوفير الخبز للأسر المتضررة، وذلك وسط أزمة الخبز والطعام التي تُثقل كاهل سكان القطاع.

وتنتج المخابز الـ9 ثلاثة آلاف ربطة يومياً، يستفيد منها 15000 شخص.

ويأتي الدعم استجابةً للأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها أهالي القطاع، في ظل نقص المواد الغذائية وارتفاع معدلات الجوع، حيث يعتمد عشرات الآلاف من العائلات على المخابز البدائية التي أُقيمت داخل المخيمات لتأمين قوتهم اليومي.

وشملت المساعدات المقدمة توفير الطحين إلى جانب مستلزمات التشغيل الأساسية، بما يضمن استمرار عمل المخابز البدائية وزيادة قدرتها الإنتاجية، لتأمين الخبز وتغطية احتياجات النازحين في المخيمات المكتظة جنوب القطاع.

وكشفت عملية «الفارس الشهم 3» عن حصاد الأسبوع الـ99 ضمن جهودها الإغاثية في القطاع، وتضمنت استفادة 4304 عائلات من المساعدات الإغاثية المتنوعة في 26 مخيماً، بالإضافة إلى تلبية 843 مناشدة لعائلات نازحة.

كما تم تنفيذ 6 مبادرات إنسانية لمساندة 855 أسرة، وتقديم 32800 وجبة غذائية من خلال دعم 82 تكية طعام.

وتواصل الإمارات تنفيذ مشاريع إغاثية وإعمارية متعددة عبر عملية «الفارس الشهم 3»، شملت تقديم المواد الغذائية، والرعاية الطبية، والمياه، في إطار التزامها بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية.