علوم الدار

سفارة دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة تحتفل بتنصيب الأمير غيوم

خلال احتفال سفارة دوقية لوكسمبورغ (وام)
4 أكتوبر 2025 00:54

أبوظبي (وام)

أكدت القائم بالأعمال في سفارة دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة، ماري آن ماركس، أن دولة الإمارات تعد شريكاً رئيسياً ومهماً للدوقية في المنطقة، وتجمعهما علاقات قوية وراسخة في مختلف المجالات، مشيدة بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأشارت آن ماركس خلال حفل استقبال حضره عمر راشد النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، أقامته بمناسبة تنصيب الأمير غيوم جان جوزيف ماي، عرش دوقية لوكسمبورغ خلفاً لأبيه هنري الدوق الأكبر للكسمبورغ، إلى حرص قيادتي البلدين خلال السنوات الأخيرة على تعزيز أواصر التعاون الثنائي بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
حضر الحفل، الذي أقيم في مقر السفارة بأبوظبي، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية المقيمة في الدولة.

لوكسمبورغ
الإمارات
وزارة الخارجية
