علوم الدار

قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على سير العمل في مرور منطقة الظفرة

أحمد بن زيتون المهيري مصافحاً منتسبي مرور الظفرة (من المصدر)
5 أكتوبر 2025 01:15

أبوظبي (الاتحاد) 

زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة؛ بهدف الاطلاع على سير العمل، والوقوف على أداء العاملين، وجودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، وتعزيز الأمن والأمان للمجتمع.
واستمع معاليه إلى شرح من العقيد سيف محمد نعيف العامري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة، حول جهود التحسين والتطوير والتقنيات المتقدمة المستخدمة في مجالات العمل الشرطي والمروري، والجهود المبذولة لرفع جودة الخدمات التي تقدم للمتعاملين، وأثنى على سير العمل، ووجه بتقديم التسهيلات كافة للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم، ونشر الإيجابية والسعادة بينهم، مؤكداً الحرص على جعل تجربة المتعامل متميزة، وتفوق توقعاته، من خلال إنجاز المعاملات بسرعة ودقة، ومواصلة التميز والإبداع باستخدام أحدث الأدوات والاستغلال الأمثل لقدرات الكوادر البشرية في تقديم الخدمات، وتعزيز رضا الجمهور بمنظومة العمل الشرطي.
رافق معاليه، خلال الزيارة، اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
منطقة الظفرة
الظفرة
أحمد المهيري
