«ألف للتعليم»: تقدير وامتنان لركائز منظومتنا التعليمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة عائشة اليماحي، المستشار الاستراتيجي لـ«ألف للتعليم»، أن «اليوم العالمي للمعلم» يحمل في ثناياه رسالة تقديرٍ وامتنان إلى ركائز منظومتنا التعليمية من معلمين ومعلمات، ويجسد معاني العرفان والتقدير لبُنَاة الأجيال الذين نقتدي بهم، ونستلهم من عطائهم وتفانيهم العزم على مواصلة مسيرة تمكين الإنسان معرفياً وعلمياً.

وقالت اليماحي، في تصريح لها بالمناسبة: «يكتسب هذا اليوم رمزيةً خاصة في وطننا، حيث أولت قيادتنا الرشيدة قطاع التعليم أولويةً قصوى، ووضعت المعلم في صميم الاستراتيجيات التنموية، إيماناً بدوره المحوري في ترسيخ أركان البنيان المعرفي، وغرس ثقافة الابتكار لدى الأطفال والناشئة والشباب باعتبارهم أمل اليوم».