جمال بن حويرب: المعلّم صانع العقول ومهندس القيم

دبي (الاتحاد)

قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «نحتفي اليوم باليوم العالمي للمعلمين، لنقف أمام رسالة عظيمة حملها عبر العصور رجال ونساء شكَّلوا جوهر النهضة الإنسانية، ورسَّخوا قيم العلم والمعرفة، وأرسوا أسس التقدم للبشرية جمعاء. فالمعلم ليس ناقلاً للمعرفة فحسب، بل هو صانع العقول، ومهندس القيم، وباني المستقبل».

وأضاف ابن حويرب: نؤمن في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إيماناً راسخاً بأن المعلِّم هو الاستثمار الأهم لأي أمة تطمح إلى تحقيق التقدم والريادة، وأن دعمه وتمكينه هما الطريق الأهم لبناء إنسان قادر على الإبداع والابتكار، ومواجهة تحديات عالم سريع التغير.