الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية قبرص

علي راشد النعيمي خلال لقاء كونستانتينوس كومبوس بحضور سلطان الزعابي وميروبي كريستوفي (من المصدر)
5 أكتوبر 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر

استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية جمهورية قبرص، بحضور سلطان سالم الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وميروبي كريستوفي، سفيرة جمهورية قبرص لدى دولة الإمارات. وجرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات وجمهورية قبرص، وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما الدبلوماسية البرلمانية أحد روافد الدبلوماسية السياسية، حيث تسهم البرلمانات في دعم القضايا الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وأشار النعيمي إلى أن دولة الإمارات تجسد نموذجاً رائداً في قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية، مؤكداً أن هذه القيم تمثل ركيزة أساسية في سياساتها الداخلية والخارجية، وتنعكس في دورها الإيجابي على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال بناء جسور التعاون والتفاهم بين الشعوب، وترسيخ السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس عن تقديره لدولة الإمارات، مثمناً حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون في مختلف المجالات.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
قبرص
علي راشد النعيمي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
علوم الدار
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
اليوم 14:23
جوارديولا: أتفهم حلم برشلونة بهالاند
الرياضة
جوارديولا: أتفهم حلم برشلونة بهالاند
اليوم 14:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©