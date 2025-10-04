«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية قبرص

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية جمهورية قبرص، بحضور سلطان سالم الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وميروبي كريستوفي، سفيرة جمهورية قبرص لدى دولة الإمارات. وجرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات وجمهورية قبرص، وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما الدبلوماسية البرلمانية أحد روافد الدبلوماسية السياسية، حيث تسهم البرلمانات في دعم القضايا الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشار النعيمي إلى أن دولة الإمارات تجسد نموذجاً رائداً في قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية، مؤكداً أن هذه القيم تمثل ركيزة أساسية في سياساتها الداخلية والخارجية، وتنعكس في دورها الإيجابي على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال بناء جسور التعاون والتفاهم بين الشعوب، وترسيخ السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس عن تقديره لدولة الإمارات، مثمناً حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون في مختلف المجالات.