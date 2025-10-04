الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي

محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
5 أكتوبر 2025 01:15

رأس الخيمة (وام)

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل زفاف عبدالله علي عبدالله الخوار الشحي إلى كريمة عبدالله سالم بله الشحي.
أقيم الحفل في قاعة «البيت المتوحد» بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة، بحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وأعيان ووجهاء البلاد، وجمع من أبناء القبائل والمدعوين.
رافق سمو ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة. وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العريس وذويه، متمنياً له حياة أسرية سعيدة وهانئة.

