«تريندز»: أهمية مواكبة التحولات الرقمية في دراسة الظواهر الدينية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه في كندا، أهمية مواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دراسة الظواهر الدينية والحركية، ولاسيما ما يتعلق بخطابات الحركات الإسلاموية وأساليبها في التوظيف الأيديولوجي للتقنيات الحديثة.

جاء ذلك في محاضرة علمية ألقاها الدكتور وائل صالح، مدير مكتب «تريندز» في كندا والمستشار في شؤون الإسلام السياسي بالمركز، بجامعة مونتريال، تحت عنوان: «الإسلاموية الرقمية: السرديات الإسلاموية في عصر الذكاء الاصطناعي»، بتنظيم من المركز متعدد التخصصات للبحث في الأديان (CIRRES).

وقال الدكتور وائل صالح إن عصر الرقمنة يشهد إعادة تشكّل عميقة في الممارسات الدينية وأشكال التدين، موضحاً أن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وسّعا على نحو غير مسبوق نطاق الوصول إلى المعرفة والممارسات الدينية، لكنهما في الوقت نفسه أفسحا المجال أمام تعدد وتزاحم السرديات، وأحياناً تناقضها، وهو ما أعاد صياغة العلاقة بالدين وبالفاعلين الدينيين.

وركّز الدكتور وائل صالح في محاضرته، التي استمرت نحو ساعتين، على تحليل أساليب توظيف الحركات الإسلاموية وشبكاتها العابرة للحدود للوسائط الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، كاشفاً عن استراتيجياتها في صياغة سردياتها الأيديولوجية وتكييفها ونشرها، مع التركيز بشكل خاص على الحالة «الإخوانية».