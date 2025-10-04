وفد "خليفة التربوية" يطلع على جهود مؤسسات رواندية في تمكين الطفولة المبكرة

اطلع وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات مؤسسة إرث زايد الإنساني، على جهود المنظمات والمؤسسات الرواندية في مجال تمكين الطفولة المبكرة.

وأوضح حميد الهوتي، الأمين العام للجائزة في تصريحات، أن وفد الجائزة عقد خلال الزيارة اجتماعاً مع جوان موسوندا مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في رواندا وعدد من مسؤوليها الذين قدموا صورة شاملة حول نشأة وتطور المنظمة ورسالتها في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من العنف، إلى جانب برامج الصحة والتغذية في مجال التعليم المبكر.

ونوه إلى أن وفد الجائزة التقى أيضا إميلي فرنانديز مديرة منظمة "بلان إنترناشونال رواندا" وجرى بحث التعاون المشترك والاطلاع على جهود المنظمة في مجال حماية حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والأطفال الأكثر ضعفًا.

وأشار إلى زيارة الوفد "مركز تنمية الطفولة المبكرة" في مدينة نياروغونغا والتي تعرف خلالها على طبيعة عمله ودوره في رعاية الأطفال.