علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تدعم الكوادر الطبية بمستشفيات غزة

قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية (أرشيفية)
5 أكتوبر 2025 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وتعزيزاً لصمود المنظومة الصحية المنهكة، بفعل المأساة والأوضاع الكارثية، قدمت عملية «الفارس الشهم 3» طروداً غدائية للكوادر الطبية والعاملين وهيئة الإسعاف والطوارئ والعاملين في القطاع الصحي، في مختلف مستشفيات جنوب القطاع.
وقال الدكتور محمد ربيع، رئيس لجنة إسناد عملية «الفارس الشهم 3»: يأتي الدعم استكمالاً لكل جهود المساندة الطبية والإنمائية التي تقدمها دولة الإمارات، مثمناً دور العاملين في المنظومة الطبية في قطاع غزة. 
واستهدفت المساعدات، العاملين والكوادر الطبية في مستشفيات ناصر والأوروبي والأقصى  وأبو يوسف والنجار والعودة والإسعاف والطوارئ، حيث تم تقديم 5943 طرداً غذائياً لهم.

