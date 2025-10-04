"سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب" وغرفة رأس الخيمة يشاركان في "معرض تراثنا 2025" بمصر

تشارك دولة الإمارات، ممثلة في مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وغرفة تجارة رأس الخيمة، في فعاليات "معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية" في دورته السابعة بجمهورية مصر العربية، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويواصل المعرض، الذي يقام تحت إشراف وتنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، فعالياته حتى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة 5 دول هي الإمارات، الأردن ، الجزائر، باكستان وتونس ضيفة شرف المعرض.

يشارك في المعرض، الذي يعد منصة لعرض منتجات الحرفيين والفنانين المصريين والعرب في مجال المنتجات التراثية واليدوية، 1170عارضاً.

وتوقف رئيس الوزراء المصري عند جناح الإمارات واطلع على المعروضات واستمع إلى شرح من يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب رئيس الوفد بحضور ياسر الأحمد رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).

ونقل يوسف إسماعيل، تحيات دولة الإمارات حكومة وشعباً لمصرالشقيقة حكومة وشعبا، مشيرا إلى أن هذه هي المشاركة السابعة على التوالي.

وأكد عمق العلاقات المصرية - الإماراتية ونوه إلى حرص إمارة رأس الخيمة على التواجد الفعال في أبرز التظاهرات التراثية، بما يتيح عرض التراث الإماراتي الثري والمتنوع.

ولفت إلى أن مشاركة مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في فعاليات الدورة الحالية للمعرض تأتي منسجمة مع توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية إبراز الوجه الحضاري والتراثي لدولة الإمارات وشعبها وتاريخها في المحافل كافة.

وقال إن جناح الإمارات في المعرض يقدم لمحة شاملة عن تراثنا العريق عبر التركيز على عناصر التراث المعنوي مثل فنون الأداء الشعبية، والأمسيات الشعرية، والمسابقات الأدبية التي تحاكي روح الماضي، مشيراً إلى أن جناح الإمارات يستقطب في كل دورة مئات الآلاف من الزوار جامعا بين التراث والحداثة.