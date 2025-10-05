الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة: المُعلِّم صاحب رسالة تربوية وتعليمية نبيلة ودور محوري في نهضة المجتمعات

5 أكتوبر 2025 09:59

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن المُعلِّم صاحب رسالة تربوية وتعليمية نبيلة ودور محوري في نهضة المجتمعات وبناء مستقبل الأجيال.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «المعلم صاحب رسالة تربوية وتعليمية نبيلة ودور محوري في نهضة المجتمعات وبناء مستقبل الأجيال. وفي «اليوم العالمي للمعلمين» أحيي المعلمين في دولة الإمارات، وأعبّر عن تقديري لجهودهم المخلصة في التربية وترسيخ القيم والأخلاق وتحقيق الأهداف التعليمية التي تقع في قلب رؤيتنا التنموية للحاضر والمستقبل».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
المعلم
