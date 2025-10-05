الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد: أعظم وظيفة عرفها البشر أن تكون معلماً

محمد بن راشد: أعظم وظيفة عرفها البشر أن تكون معلماً
5 أكتوبر 2025 10:40

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن أعظم وظيفة عرفها البشر أن تكون معلماً.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أعظم وظيفة عرفها البشر.. أن تكون معلماً..
الأم عظيمة لأنها مدرسة..
القائد لا يكون قائداً حقيقياً إذا لم يكن معلماً..
الأنبياء هم معلمو الناس الخير..

هزاع بن زايد: المعلمون صناع حضارة ومصدر إلهام
الإمارات تحتفي بيوم المعلم ودوره في نهضة المجتمع

المعلمون كتبوا حروف حياتنا..
وكتبوا نهضة دولتنا..
وكتبوا مستقبل أجيالنا..
شكراً لأصحاب أنبل رسالة وأعظم مهمة..
شكراً لكل معلم في يوم المعلم العالمي وفي كل يوم..».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
يوم المعلم
