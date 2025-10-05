الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النيابة العامة تشارك في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول "التعاون"

النيابة العامة تشارك في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول "التعاون"
5 أكتوبر 2025 16:12

شاركت النيابة العامة لدولة الإمارات، في أعمال الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة.

وترأس وفد الدولة، معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، فيما ضم الوفد كلاً من المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد، والمحامي العام الأول علي الكعبي، والمحامي العام خالد مبارك المدحاني، ورئيس النيابة علي مخلوف النقبي، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، ووكيل النيابة خليفة عبدالرحيم العمودي، والأستاذ سيف القمزي، والأستاذ سعيد المنصوري، والأستاذ عادل المرزوقي.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تهدف إلى دعم مسيرة التعاون والتكامل بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون، وتعزيز كفاءة العمل القضائي المشترك بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في المنطقة.

أخبار ذات صلة
الإمارات: نرحب بإعلان «حماس» استعدادها لتسليم إدارة غزة
هزاع بن زايد: المعلمون صناع حضارة ومصدر إلهام

واستعرض الاجتماع عدداً من التجارب الرائدة والممارسات المبتكرة التي تبنتها أجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول المجلس، بهدف تطوير أساليب العمل ورفع كفاءتها.

وقدّم رئيس النيابة علي مخلوف النقبي، خلال الاجتماع، عرضًا تفصيليًا حول تجربة "التفتيش الذكي على أعمال أعضاء النيابة العامة"، موضحًا آلياتها وأثرها في تحسين جودة الأداء وتعزيز الرقابة الفعّالة باستخدام التقنيات الحديثة.

وفي ختام أعمال الاجتماع، جرى تكريم الفائزين بجائزة حامد العثمان من أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، حيث شمل التكريم الأستاذ خالد مبارك المدحاني، المحامي العام لنيابة مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

المصدر: وام
النيابة العامة
الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
اليوم 01:01
رجال إنقاذ يعملون في موقع مدمر عقب غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وتضرر بنية تحتية بهجوم روسي على أوكرانيا
اليوم 01:01
عضو في اللجان المحلية تدلي بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا
اليوم 01:01
أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©