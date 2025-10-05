الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس الغد صحو نهاراً رطب ليلاً

أبوظبي
5 أكتوبر 2025 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، يصبح رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:52 والمد الثاني عند الساعة 00:31، والجزر الأول عند الساعة 18:24 والجزر الثاني عند الساعة  06:46.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا أيضا. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:37 والمد الثاني عند الساعة 21:26، والجزر الأول عند الساعة 15:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:13.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة                       الحرارة العظمى  الحرارة الصغرى  الرطوبة العظمى  الرطوبة الصغرى
أبوظبي                       37 27 90 40
دبي                           35 27 90 55
الشارقة                       36 27 85 40
عجمان                       38 29 90 50
أم القيوين                    36 26 90 40
رأس الخيمة                 38 26 90 50
الفجيرة                       34 28 80 40
العـين                         41 26 90 30
ليوا                            39 29 80 20
الرويس                       37 24 80 35
السلع                          36 23 80 30
دلـمـا                          35 28 70 30
طنب الكبرى/الصغرى    34 30 80 40
أبو موسى                    32 31 85 30.

المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
