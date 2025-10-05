تقليد المرشحين شارات الانضباط والجدارة بأكاديمية شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

قلد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، عدداً من المرشحين المتميزين أكاديمياً وعسكرياً، ضمن برنامج «ثابر» الذي يهدف إلى تكريم المتميزين من الطلبة المرشحين بمنحهم شارات نظير تفوقهم في كل عام دراسي.

جاء ذلك، خلال مراسم تقليد الشارات للمرشحين المتميزين التي أقيمت في أكاديمية شرطة دبي، بحضور العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون التدريب والأكاديمية، والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، وعدد من الضباط وأعضاء الهيئة الأكاديمية والتدريبية.

وأعرب اللواء أحمد زعل عن اعتزازه بجهود المرشحين المكرمين، مؤكداً أن ما حققوه من تفوق علمي وانضباط عسكري يعكس التزامهم الراسخ بخدمة الوطن، مشدداً على أن إعداد قيادات شرطية مؤهلة علمياً وميدانياً يشكّل ركيزة أساسية في مسيرة شرطة دبي نحو التميز والريادة.

وأشار إلى أن الرهان الحقيقي هو على جيل شاب قادر على حمل المسؤولية الوطنية، والمضي قدماً في خدمة الوطن بإخلاص وتفانٍ، لافتاً إلى أن الأكاديمية لا تكتفي بتخريج ضباط متميزين أكاديمياً، بل تعمل على إعداد قيادات شرطة شابة متسلحة بالعلم والمعرفة، مؤمنة بقيم العطاء والانتماء، وقادرة على مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار.

وشملت مراسم تكريم المتفوقين في مجالات التحصيل الدراسي، السلوك والانضباط، التدريب العسكري، اللياقة البدنية، والأسلحة والرماية، وذلك من بين مئات من طلبة المرشحين، كان نصيب التميز لـ 51 طالباً وطالبة.

وأكد العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، في كلمته بهذه المناسبة، أن برنامج «ثابر» يمثل احتفاءً خاصاً بالمرشحين الأوائل الذين يتقلدون شارات الانضباط والجدارة، باعتبارها رمزاً للفخر العسكري والالتزام مضيفاً: «تقليد الشارات شرف، لكنه في جوهره مسؤولية صارمة: عهدٌ بالطاعة، التزامٌ بالانضباط، وثباتٌ على نهج القائد، فمن سار على خطى القيادة بلغ المجد، ومن التزم بالانضباط رفعته الرايات، ومن توانى سقط».

يُعَدُّ برنامج «ثابر» من المبادرات التحفيزية الرائدة في أكاديمية شرطة دبي، ويُركز على ترسيخ قيم المثابرة والتميز بين الطلبة المرشحين والمتدربين، من خلال منظومة متكاملة تشمل التفوق الأكاديمي والانضباط العسكري والميداني، والتأهيل الرياضي والعسكري، ومهارات الرماية، إلى جانب السلوك الشخصي والانضباط الأخلاقي، وخدمة المجتمع والتطوع.

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمخرجات التحصيل العلمي والانضباط التدريبي للطلبة، وتعزيز البيئة التنافسية والإبداعية وتنمية المبادرة بينهم.

وفي ختام المراسم، أكد اللواء أحمد زعل أن شرطة دبي ماضية في مواصلة جهودها في تطوير القدرات العلمية والميدانية لطلبتها المرشحين، والعمل على تعزيز مهاراتهم بما يواكب متطلبات العمل الشرطي، مشدداً على أن التحلي بالجاهزية العالية والانضباط الصارم يعد أساساً للنجاح والتميز.