الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الداخلية»: المجالس الجامعية مبادرة وطنية ترسّخ الوعي الطلابي

خلال إحدى جلسات المبادرة (من المصدر)
6 أكتوبر 2025 00:58

جمعة النعيمي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: نرحب بإعلان «حماس» استعدادها لتسليم إدارة غزة
هزاع بن زايد: المعلمون صناع حضارة ومصدر إلهام

أكدت وزارة الداخلية أن مبادرة المجالس الجامعية، التي أطلقت مؤخراً، تهدف إلى تعزيز الوعي بالقيم الوطنية والسلوكيات الإيجابية بين طلبة الجامعات في الدولة.  
وتأتي المبادرة انسجاماً مع جهود الوزارة المستمرة لترسيخ ثقافة احترام القانون بين مختلف فئات المجتمع، وإشراك الشباب في حوارات بنّاءة تسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتعزز من مشاركتهم الفاعلة في خدمة المجتمع. 
وانعقدت أولى المجالس باستضافة جامعة عجمان، وتحدّث فيها مختصون وأكاديميون حول وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي والتعريف بها. 
وتتناول المبادرة، التي انطلقت ضمن خطط المكتب للتوعية المجتمعية، وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي التي تشكّل مرجعاً رئيسياً في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ الالتزام بالقانون، والانتماء، والنزاهة، والتعاون، والاحترام. 
وتهدف المجالس الجامعية إلى التعريف بوثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي وخلق بيئة حوارية مفتوحة بين الطلبة والجهات المعنية، لمناقشتها وعدد من القضايا التي تواجه الشباب، وإبراز دورهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة والمحافظة على مكتسبات الوطن، بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك قائم على القيم والالتزام.

وزارة الداخلية
الإمارات
المسؤولية المجتمعية
الوعي المجتمعي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
اليوم 01:01
رجال إنقاذ يعملون في موقع مدمر عقب غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وتضرر بنية تحتية بهجوم روسي على أوكرانيا
اليوم 01:01
عضو في اللجان المحلية تدلي بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا
اليوم 01:01
أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©