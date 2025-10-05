«الداخلية»: المجالس الجامعية مبادرة وطنية ترسّخ الوعي الطلابي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكدت وزارة الداخلية أن مبادرة المجالس الجامعية، التي أطلقت مؤخراً، تهدف إلى تعزيز الوعي بالقيم الوطنية والسلوكيات الإيجابية بين طلبة الجامعات في الدولة.

وتأتي المبادرة انسجاماً مع جهود الوزارة المستمرة لترسيخ ثقافة احترام القانون بين مختلف فئات المجتمع، وإشراك الشباب في حوارات بنّاءة تسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتعزز من مشاركتهم الفاعلة في خدمة المجتمع.

وانعقدت أولى المجالس باستضافة جامعة عجمان، وتحدّث فيها مختصون وأكاديميون حول وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي والتعريف بها.

وتتناول المبادرة، التي انطلقت ضمن خطط المكتب للتوعية المجتمعية، وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي التي تشكّل مرجعاً رئيسياً في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ الالتزام بالقانون، والانتماء، والنزاهة، والتعاون، والاحترام.

وتهدف المجالس الجامعية إلى التعريف بوثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي وخلق بيئة حوارية مفتوحة بين الطلبة والجهات المعنية، لمناقشتها وعدد من القضايا التي تواجه الشباب، وإبراز دورهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة والمحافظة على مكتسبات الوطن، بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك قائم على القيم والالتزام.