علوم الدار

الأربعاء.. انطلاق «التعليم الدولي» في إكسبو الشارقة

المعرض يستمر على مدار أربعة أيام حافلة بالفرص التعليمية المتميزة (من المصدر)
6 أكتوبر 2025 00:58

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق الأربعاء المقبل في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ21 من معرض التعليم الدولي، الذي ينظمه المركز خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووزارة التعليم في الهند، ليفتح أبوابه أمام الطلاب وأولياء الأمور على مدار أربعة أيام حافلة بالفرص التعليمية المتميزة.
ويشهد المعرض مشاركة واسعة تضم أكثر من 100 مؤسسة تعليمية وأكاديمية وجامعات تمثل أكثر من 16 دولة.
وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض التعليم الدولي نجح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأحداث على خريطة الفعاليات التعليمية في المنطقة، ومنصة مهمة تجمع بين الطلبة وأولياء الأمور والمؤسسات الأكاديمية الرائدة من مختلف أنحاء العالم.
ويستقبل المعرض الطالبات يوم الأربعاء من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، والطلاب الذكور يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، ويومي الجمعة والسبت الطلبة وأولياء أمورهم من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة 9 مساءً.

الإمارات
إكسبو الشارقة
الشارقة
مركز إكسبو الشارقة
معرض التعليم الدولي
