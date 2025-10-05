برعاية نهيان بن مبارك.. «صندوق الوطن» ينظم أمسية تراثية حول الهوية الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

في احتفالية شهدت حضوراً بارزاً للعديد من الشخصيات الثقافية والفكرية الإماراتية، وجمهوراً عريضاً من فئات المجتمع كافة، نظم صندوق الوطن، أمس، بمركز أبوظبي الثقافي، ليلة تراثية بعنوان «الهوية الوطنية بين التراث والكلمة الشاعرة»، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، حيث ضمت الفعالية فقرات متنوعة، قدم فيها الشاعر مساعد الحارثي، الحاصل على لقب شاعر المليون «حامل البيرق»، عدداً من قصائده المميزة التي ركزت على القصائد الوطنية والمجتمعية، والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي والفخر بالوطن وقيادته.

فيما قدم المنشد والتراثي نهيان المنصوري فن التغرودة والشلات وغير ذلك من الفنون التراثية الصوتية الإماراتية، وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة الفعاليات المتنقلة لصندوق الوطن لتعميق التواصل مع المحليات والهيئات المختلفة؛ بهدف تعزيز الهوية الوطنية والاحتفاء بالتاريخ الإماراتي.

كما شهدت الجلسة حلقة نقاشية موسعة ركزت على أهمية أن يحمل الشعر قيم وعادات المجتمع وهويته إلى الأجيال الجديدة، باعتباره ديوان العرب وذاكرتهم على مر الأجيال. كما حفلت الأمسية بنقاشات معمقة حول التراث الشفهي الإماراتي، وتاريخه وما يحمله من أناشيد وكلمات وأغنيات وشعر، يركز على طبيعة المجتمع الإماراتي القديم، ويصف الحياة الإماراتية في الحِلّ والترحال خلال فترة ما قبل الاتحاد.



الولاء والانتماء

قال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك للعاملين كافة بالصندوق كانت واضحة بأن يكون التاريخ والتراث ركيزة أساسية في أسلوب عمل الصندوق خلال المرحلة الحالية، إضافة إلى اللغة والدين والولاء والانتماء للوطن والقيادة، وذلك في إطار رسالة صندوق الوطن لتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيمها بين مختلف فئات المجتمع، وتطبيقاً لهذا النهج أطلق الصندوق مبادرة سلسلة الفعاليات المجتمعية المتنقلة، وهي برنامج متنقل يصل إلى التجمعات السكنية والمحليات في إمارات الدولة كافة، وهذه السلسلة تركز على تعزيز أركان الهوية الوطنية، وعلى رأسها الدين الإسلامي، بما يحمله من قيم سامية، واللغة العربية باعتبارها لغة القرآن والوعاء الجامع للثقافة، والتاريخ باعتباره ذاكرة الأمة، والبيئة الطبيعية كونها الحاضنة لكل مكونات الهوية، والعادات والتقاليد الموروث الاجتماعي والسنع الإماراتي، والولاء والانتماء؛ لأنه الرابط الوثيق بين المواطن ووطنه وقيادته.



التراث الإماراتي

أضاف القرقاوي أن صندوق الوطن يركز، خلال المرحلة الحالية، على ثلاث فئات رئيسية من المجتمع، هي الشباب والأسرة وكبار المواطنين، وتهدف الأنشطة والفعاليات إلى إحياء الذاكرة الوطنية، وربط الأجيال بالتاريخ والتراث الإماراتي الأصيل، وتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، عبر فعاليات تجمع مختلف الفئات، ونقل القيم والدروس المستفادة من الماضي إلى الحاضر.