الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة يعزي في وفاة خلفان المهيري

محمد بن سعود خلال تقديم واجب العزاء (وام)
6 أكتوبر 2025 00:59

دبي (وام)

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له اللواء المتقاعد خلفان خلفان بن قريبان المهيري.
رافق سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.
وقدم سموه واجب العزاء إلى أحمد عبدالله جمعة بن بيات، في وفاة المغفور له أخيه اللواء المتقاعد خلفان خلفان بن قريبان المهيري، وإلى خالد ومحمد وماجد أبناء المرحوم.
وأعرب سمو ولي عهد رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

