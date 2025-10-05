الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للتطوير التربوي» تطلق مبادرة «بورك غرسكم» بمناسبة «يوم المعلم»

«الإمارات للتطوير التربوي» تطلق مبادرة «بورك غرسكم» بمناسبة «يوم المعلم»
6 أكتوبر 2025 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت كلية الإمارات للتطوير التربوي، بالتزامن مع يوم المعلّم العالمي، مبادرة «بورك غرسكم»؛ بهدف تعزيز دور القيادات التربوية من طلبتها الخريجين، في إحداث أثر تعليمي مستدام على مستوى المنظومة التعليمية في دولة الإمارات.
وتتضمن المبادرة مجموعة واسعة من المشاريع والأنشطة التي تهدف إلى تمكين القيادات التربوية وتعزيز دورهم في تطوير المنظومة التعليمية، منها تنظيم زيارات دورية للمدارس التي يقودها طلبة الكلية.
وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي: «تتوافق المبادرة مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى مواصلة تمكين التربويين لتحقيق نهضة التعليم باعتباره أساس الرؤية التنموية لدولة الإمارات، وتأتي هذه المبادرة في يوم المعلّم العالمي، لتعزيز دور خريجي الكلية في قيادة المدرسة الإماراتية نحو نجاح أكبر، وأداء دور حيوي في دعم مستهدفات التعليم على المستوى الوطني».

يوم المعلم العالمي
اليوم العالمي للمعلم
الإمارات
كلية الإمارات للتطوير التربوي
يوم المعلم
اليوم العالمي للمعلمين
