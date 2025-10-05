الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هزاع بن زايد: المعلمون صناع حضارة ومصدر إلهام

هزاع بن زايد: المعلمون صناع حضارة ومصدر إلهام
6 أكتوبر 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد) 

وجّه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تحية تقدير إلى كلّ معلمة ومعلم في الإمارات والعالم، مؤكداً أنهم مصدر إلهام لاكتساب المعرفة وترسيخ قيم التعاون والتسامح.
وقال سموه، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم: «في اليوم العالمي للمعلم، تحية تقدير إلى كلّ معلمة ومعلم في الإمارات والعالم، فالمعلمون صناع حضارة ومصدر إلهام لاكتساب المعرفة وترسيخ قيم التعاون والتسامح، وهم شركاء في تحفيز الأجيال الشابة لتحصيل العلم والمساهمة الفاعلة في النهوض بالمجتمعات وصون ازدهارها».

هزاع بن زايد
الإمارات
يوم المعلم
يوم المعلم العالمي
اليوم العالمي للمعلم
اليوم العالمي للمعلمين
