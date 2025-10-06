بتوجيهات حمدان بن زايد.. "البيئة – أبوظبي" تمدّد موسم الصيد بالصقور

وجَّه سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، بتمديد موسم الصيد البري التقليدي (الصيد بالصقور) في إمارة أبوظبي، ليبدأ من 20 أكتوبر 2025 ويستمر حتى 5 فبراير 2026، بموجب القرار رقم (7) لسنة 2025. ويندرج هذا القرار في إطار حِرص الهيئة على تنظيم ممارسة رياضة الصيد بالصقور باعتبارها نشاطاً تقليدياً متجذِّراً في الموروث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ الصيد البري التقليدي (الصيد بالصقور) مسموح فقط للصقّارين المرخَّصين خلال موسم 2025–2026، بما يضمن ممارسة هذه الرياضة وفق إطار قانوني يحافظ على التوازن البيئي. وأوضحت الهيئة أنَّ الصيد بالصقور يقتصر على المناطق المفتوحة في إمارة أبوظبي، مع ضرورة الابتعاد مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر عن الطرق الرئيسية والفرعية، والمناطق المحظورة التي تشمل المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والمنشآت البترولية والمناطق الخاصة.

وفي إطار حِرصها على غرس الموروث العربي الأصيل في نفوس الأجيال الحالية والمقبلة، وتشجيعهم على ممارسة رياضة الصيد بالصقور (الصقّارة) ضمن الضوابط القانونية والبيئية في الإمارة، تتولّى هيئة البيئة – أبوظبي إصدار تراخيص الصيد بالصقور استناداً إلى القرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري. ويُسهم هذا القرار في دعم قطاع الصيد البري وتعزيز جهود الحفاظ على ترسيخ رياضة الصيد بالصقور (الصقّارة) كأحد أبرز عناصر الموروث التقليدي في الدولة. ويُشترَط للحصول على ترخيص الصيد بالصقور أن يكون المتقدِّم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر مسجّلاً في النظام الوطني الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغيُّر المناخي والبيئة.

وتتوافر خدمة الحصول على ترخيص الصيد البري التقليدي (الصيد بالصقور) من خلال تطبيق «تم» الذكي أو الموقع الإلكتروني، باستخدام الهُوية الرقمية. ويحصل المتقدِّم فوراً على رخصة الصيد البري التقليدي إلكترونياً عبر منظومة «تم» بعد اختيار خدمات الحفاظ على البيئة، ثمَّ خدمة «إصدار ترخيص صيد بالصقر»، ثمَّ الموافقة على الشروط والأحكام، وسداد رسم يبلغ 127 درهماً للموسم الواحد. وتؤكِّد الهيئة ضرورة التزام الصقّارين بالاشتراطات البيئية الواردة في الترخيص، وممارسة الصيد البري التقليدي خلال الفترة الممتدة من شروق الشمس حتى غروبها، مع الالتزام بالفترة الزمنية المحدَّدة لموسم الصيد 2025-2026، حيث تصدر الرخصة لموسم واحد فقط.

ويجسِّد تحديد موسم الصيد البري التقليدي (الصيد بالصقور) التزام الهيئة بدعم الصقارين والترويج لهذه الرياضة الأصيلة على المستويين المحلي والدولي، ما يُسهم في غرس قيم الصقّارة لدى الأجيال الناشئة وتعريفهم بدورها العريق في الثقافة الإماراتية.

وأوضحت هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ التعاون الوثيق مع شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم نادي صقّاري الإمارات، يسهم في تهيئة بيئة ملائمة لممارسة رياضة الصيد بالصقور، من خلال وضع ضوابط علمية وتنفيذية تكفل ممارستها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.